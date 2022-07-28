В Новосибирске две подружки угнали «Жигули» и врезались в припаркованные машины

Девушки угнали авто, чтобы покататься. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Новосибирске две девушки, одна из которых была несовершеннолетней, угнали «Жигули», чтобы покататься по городу. Однако далеко они не уехали, разбив машину. Девушки успели прокатиться от улицы Виктора Уса, где угнали «Жигули», до парковки на улице Ватутина.

— Две девушки 17 и 19 лет угнали машину, чтобы прокатиться на нем по городу. В пути следования старшая из угонщиц не справилась с управлением и врезалась в припаркованные автомобили на улице Ватутина, — рассказали в региональном МВД.

Дело завели по статье 166 УК РФ за угон. Юным угонщицам теперь грозит срок до 3 лет или штраф в 120 тысяч рублей.

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