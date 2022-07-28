В поселке Ложок под Новосибирском построят новый кампус Академпарка

В Новосибирской области начали строительство нового кампуса Академпарка. Фото: Правительство НСО
В Новосибирской области начали строительство нового кампуса Академпарка. Он будет располагаться в поселке Ложок.
— Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9000 работников. Наш регион — один из лидеров по подготовке стартапов и для того, чтобы проекты имели возможность развития, нужны новые производственные площади, — пояснила замгубернатора региона Ирина Мануйлова.
В новом кампусе будут располагаться производственные, офисные и лабораторные помещения, которыми сможет пользоваться малый и средний бизнес. Всего на площадке планируется создать более 700 новых рабочих мест.
Напомним, сейчас в Новосибирской области идет также стройка кампуса мирового уровня НГУ. Его строят на месте демонтированного общежития 1965-го года постройки. Там планируется возвести сразу несколько зданий. В том числе: новое общежитие на 690 мест, досуговый и учебный корпуса. Соединены между собой постройки будут теплым подземным переходом.
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