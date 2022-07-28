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Общество28 июля 2022 14:23

В Новосибирске с 29 июля ограничат проезд по Октябрьскому мосту

Ограничения будут проходить в четыре этапа по пять дней каждый
Надежда КАСЬЯНОВА
Первый этап стартует в восемь часов вечера 29 июля.

Первый этап стартует в восемь часов вечера 29 июля.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске, начиная с 29 июля, поэтапно будут сужать проезжую часть Октябрьского моста на время его реконструкции. Ограничения пройдут в четыре этапа. По плану каждый продлится не более пяти дней.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Первый этап стартует в восемь часов вечера 29 июля. До одной полосы сузят проезжую часть моста в направлении Октябрьского района.

2 этап — в направлении Октябрьского района: закрываются правая и средняя полосы движения, и задействуется для движения в этом направлении одна полоса встречного движения. При этом движение в сторону площади Лыщинского сокращается до двух полос;

3 этап — в направлении площади Лыщинского: сужение проезжей части до одной (правой) полосы движения;

4 этап — в направлении площади Лыщинского: закрываются правая и средняя полосы движения, и задействуется для движения в этом направлении одна полоса встречного движения. При этом движение в сторону Октябрьского района сокращается до двух полос.

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