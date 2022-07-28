«Она была полуживая»: в Новосибирской области ищут дом найденной на дороге кошке

Найденная на дороге кошка ищет любящих хозяев. Фото: Олеся СЕЛИВЕРСТОВА

В Новосибирской области пытаются найти хозяев для кошки, которую обнаружили в ужасном состоянии на дороге. Публикация появилась в группе «Город Обь | Бюро находок» «Вконтакте».

Пост опубликовала жительница Новосибирска Олеся Селиверстова. Она рассказала, что животное нашла в апреле сотрудница одного из магазинов Юлия.

- Кошка была полуживая. Не знаю, что именно с ней произошло. Юлия выходила ее, но кошечка еще не до конца выздоровела. Работница магазина до сих пор возит ее в ветеринарную клинику, - отметила Олеся. – Сейчас кошке заметно лучше. Она чувствует запахи. Врачи говорят, что зрение должно восстановиться. Животному нужен специальный уход.

По словам сибирячки, аппетит у кошки хороший. Плюс она приучена к лотку.

- Кошечка живет в магазине. Но все время ее там не смогут держать. Ей нужны любящие хозяева, - добавила Олеся Селиверстова.

Если вы готовы подарить животному заботу и тепло, позвоните по номеру: 89231404674 (Юлия).

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