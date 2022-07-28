Авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года посетят более 100 тысяч зрителей

Последний раз авиашоу проходило в 2019 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу в Мочище 31 июля 2022 года пройдет впервые после пандемии. Последний раз фестиваль проводили в 2019 году. Тогда, по словам министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова, фестиваль посетило около 100 тысяч человек. В этом году зрителей ожидается еще больше.

— Зрителей мы ожидаем даже больше, чем в предыдущий раз, — заявил директор аэродрома Мочище Александр Осокин. — Нам звонят из других регионов, причем не только сибирских, спрашивают, интересуются возможностью побывать на фестивале. Даже из Владивостока люди планируют приехать, не говоря уже об окрестных территориях — Томске, Кемерово и других.

По словам Осокина, обычно гости издалека приезжают заранее и разбивают палаточный лагерь недалеко от аэродрома. А это значит, что нужно придумать, как лучше принять гостей, чтобы фестиваля они дождались с максимальным комфортом.

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