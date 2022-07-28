В Новосибирске у Нарымского сквера перевернулся автомобиль

В Новосибирске недалеко от Нарымского сквера опрокинулся на крышу автомобиль. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске недалеко от Нарымского сквера опрокинулся на крышу автомобиль. ДТП случилось вечером в четверг, 28 июля. О нем рассказали в соцсетях очевидцы.

— На Нарымской опрокинулся на крышу внедорожник Mercedes-benz gl-class, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На место также прибыла карета скорой помощи. Фото: "АСТ-54"

На месте работает экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего уточняются. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что машина перевернулась на крайней правой полосе проезжей части. На место также прибыла карета скорой помощи, но о пострадавших в аварии пока что ничего не известно.

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