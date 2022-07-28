В Новосибирской области построят комплексы по переработке мусора

Современные мусороперерабатывающие комплексы построят в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Современные мусороперерабатывающие комплексы построят в Новосибирской области. Об этом в эфире телеканала ОТС сообщил министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов.

В год там можно будет переработать 630 тонн мусора. Комплексы значительно снижают экологические риски: в планах организовать 100%-ную сортировку отходов и переработку до 50% мусора, включая органику.

- Важно понимать, что эти объекты – это не мусорные полигоны. Речь идет о высокотехнологичных мусороперерабатывающих комплексах. Здесь иные технологии и совсем другой подход, а именно глубокая сортировка и разделение на фракции, - рассказал Денис Архипов.

Министр подчеркнул, что при реализации проекта будут стараться практически полностью исключить процессы тления и горения мусора.

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