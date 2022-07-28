В Новосибирске получили ключи от квартир дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

В департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска троим сиротам вручили ключи от квартир. Фото: департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

В департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска троим сиротам вручили ключи от квартир. Мероприятие провели совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области.

Изначально в этом году в соответствии с соглашением между мэрией и министерством труда и соцразвития области были получены средства на приобретение 142 квартир. Но благодаря активной работе и переговорам это количество увеличили до 157.

- В начале года цены на квартиры резко поползли вверх. К счастью, удалось оперативно пересмотреть заложенную ранее стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приблизив ее к актуальной рыночной. Более того, с 2020 года у нас появилась возможность приобретать квартиры в области, потому что в городе жилье необходимой площади в дефиците: это наиболее востребованный товар, и его просто не хватает на рынке. Жилье в области выдают только с согласия гражданина. Если ему такой вариант не подходит, продолжают подыскивать жилье в городе. Но в этом случае срок получения ключей от квартиры растягивается. По словам специалистов, качество жилья застройщиков в области очень достойное, нередко оно выше аналогичного городского, - прокомментировала начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева.

- Только вчера пришло осознание, что сегодня у меня появятся ключи от своей квартиры. Сейчас в голове мысли копошатся, как муравьи: как ее обустроить, как добираться, что делать дальше. Это такой важный этап в жизни, когда появляется уже что-то за плечами - свой дом, свое жилище, - поделился эмоциями воспитанник детского дома студент 4-го курса педагогического университета Дмитрий Смоленцев.

Слева направо: и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области Виталий Зарипов, начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева и Дмитрий Смоленцев.

Напомним, что при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска действует система сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - граждан до 23 лет. Высококвалифицированный персонал (социальные педагоги, психологи и другие специалисты) помогают при возникновении трудных жизненных ситуаций.

Специалисты департамента оказывают комплексную информационную и консультационную поддержку. Это гарантирует получателям безопасность и уверенность в успехе, способствует укреплению социального здоровья, включающего способность взаимодействовать с другими людьми, формировать отношения и адаптироваться к различным социальным ситуациям, что, в свою очередь, предполагает физическое и эмоциональное благополучие.