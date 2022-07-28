В Новосибирске пропала 69-летняя пенсионерка без обуви

Женщина приехала в Новосибирск, чтобы сходить к врачу. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 69-летнюю Валентину Петрович (Бобровникову). Женщина приехала в город вместе с родными, чтобы попасть на консультацию к врачу. В четверг, 28 июля, в какой-то момент, пенсионерка незаметно пропала из поля зрения родных и пропала. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-синюю футболку в полоску, темно-синие штаны в цветочек, черные носки. На улицу она вышла без обуви.

Как отмечают волонтеры, женщина имеет определенные проблемы с памятью, не ориентируется в местности и ее поведение может привлечь внимание прохожих. Если вы заметили Валентину Васильевну на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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