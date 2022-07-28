Стали известны подробности ДТП с «Ниссаном», влетевшем на скорости в дерево

«Ниссан» на скорости влетел в дерево. Фото: "АСТ-54".

В новосибирском ГИБДД рассказали подробности аварии с «Ниссаном», который врезался в дерево на улице Блюхера. Напомним, что ДТП произошло утром в четверг, 28 июля, о нем в соцсетях рассказали очевидцы.

— 32-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Либерти» двигался по улице Блюхера со стороны улицы Космическая и в пути следования, напротив дома 32/1 по улице Блюхера, не справился с управлением и врезался в дерево, — рассказали в городском ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель не был пьян. Ему оказали разовую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «Ниссан» на скорости влетел в дерево

Экстренные службы работали на месте ДТП (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер