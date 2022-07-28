Минцифры Новосибирской области опровергло обвинение УФАС о нарушениях при торгах

Минцифры опротестует решение регионального УФАС в суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Минцифры Новосибирской области собирается опротестовать решение УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при торгах. По их заявлению все закупки проводились в соответствии с законом.
— Минцифры региона намерено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании решения УФАС незаконным, — заявили в региональном правительстве.
Региональная антимонопольная служба увидела нарушение при проведении двух торгов на поставки МФУ в июле 2021 года. Однако, по сообщению минцифры, они предоставили ведомству подтверждения законности торгов. Однако те по какой-то причине не были учтены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирское УФАС выявило нарушения при проведении торгов Минцифры области
Об этом сообщили в управлении (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер