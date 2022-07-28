Минцифры Новосибирской области опровергло обвинение УФАС о нарушениях при торгах

Минцифры опротестует решение регионального УФАС в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минцифры Новосибирской области собирается опротестовать решение УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при торгах. По их заявлению все закупки проводились в соответствии с законом.

— Минцифры региона намерено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании решения УФАС незаконным, — заявили в региональном правительстве.

Региональная антимонопольная служба увидела нарушение при проведении двух торгов на поставки МФУ в июле 2021 года. Однако, по сообщению минцифры, они предоставили ведомству подтверждения законности торгов. Однако те по какой-то причине не были учтены.

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