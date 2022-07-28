В Новосибирской области начали строить новый «Кампус Академпарка» на 700 рабочих мест

В Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2. 0» начали строить «Кампус Академпарка». Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0» начали строить «Кампус Академпарка». На этой площадке разместятся производственные, офисные и лабораторные помещения для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. На площадку нового кампуса уже привлечен первый резидент.

Сегодня на территории поселка Ложок дан старт строительства первого здания новой производственной площадки «Кампус Академпарка», как символический момент начала активной строительной фазы проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области».

— Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9000 работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади, — подчеркнула на замгубернатора региона Ирина Мануйлова

Она также отметила важность строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание заместитель Губернатора обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои усилия Правительство региона и высокотехнологичный бизнес.

В рамках реализации проекта планируется привлечь около 1, 2 миллиарда рублей инвестиций частных инвесторов, которые оценили для себя возможности работы и развития в Академпарке, и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест. При этом сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период с 2021 по 2025 год по прогнозам составит порядка 610 миллионов рублей.

В текущем году на площадку кампуса уже привлечен первый резидент, планирующий строительство лабораторно-производственного здания площадью порядка 720 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber