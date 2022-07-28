В Новосибирске ищут хозяев щенку, которого забрали у бомжа. Фото: предоставлено Анной.

В Новосибирске волонтеры забрали у бомжа щенка-девочку на улице Ленина. Животное было в плохом состоянии. В условиях улицы и должного ухода малышка могла погибнуть. На время щенка приютила волонтер Анна.

– Девочке примерно 1-2 месяца. Она обработана от паразитов, привита. Она очень ласковая и игривая. В туалет ходит на пеленку, ростом будет примерно до колена, – рассказала Анна.

По словам девушки, малышка сейчас живет в ванной. Находиться в основной комнате она не может из-за взрослого питомца.

– Моя собака агрессирует на щенка до пены во рту. Себе оставить не могу, – пояснила КП-Новосибирск Анна.

Девушка просит тех, кто готов позаботиться о малышке, написать ей в личные сообщения в соцсети по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер