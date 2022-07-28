В Новосибирске ограничили проезд по улице Николаева

Ограничение будет действовать с 27 июля по 3 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перекрыли еще один участок улицы Николаева из-за ремонта теплотрассы. На этот раз в районе административного здания №7.

— Проезд будет закрыт с 27 июля по 3 августа, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за перекрытия участка у здания №8 по улице Николаева изменилась схема движение общественного транспорта. Маршрут был скорректирован для автобусов №52, 52к, 65, 65а, а также маршруток №7 и 52. Их движение организовали в объезд через проспекты Строителей и Академика Лаврентьева.

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