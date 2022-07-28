В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за халатности полиции, которая привела к убийству 17-летней девушки в Нижней Ельцовке

Было три заявления в полицию, а 26 июля девушку убили. Фото: соцсети

В Новосибирске возбудили уголовное по факту халатности сотрудников полиции, которая повлекла смерть человека. Тех подозревают в необоснованном отказе в возбуждении уголовных дел, когда мать 17-летней погибшей девушки жаловалась на преследование и угрозы со стороны парня своей дочери.

— С ноября 2021 года по июнь 2022 год должностные лица отдела полиции № 10 «Советский» в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции и своих должностных инструкций, не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес ее дочери от молодого человека, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Напомним, что по словам матери девушки, было три заявления в полицию. Однако полноценные проверки по ее обращениям не проводились. Теперь же следователи ищут виноватых в бездействии.

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