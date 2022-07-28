Новосибирский вирусолог пояснил, поможет ли вакцина «Спутник V» избежать заражения штаммом ковида «Кентавр»

Новосибирский вирусолог оценил эффективность вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом ковида «Кентавр». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина «Спутник V», созданная на основе исходного, уханьского варианта коронавируса, малоэффективна в борьбе с новым штаммом ковида «Кентавр». Такое мнение в беседе с КП-Новосибирск высказал вирусолог Сергей Нетесов, профессор Новосибирского государственного университета.

- Вакцина «Спутник V» была получена против уханьского варианта вируса. И уже показано, что она все хуже и хуже защищает от последующих вариантов коронавируса. По разным сведениям, против исходного варианта «Омикрона» она работает с эффективностью от 20 до 40 процентов, - рассказал эксперт.

Вирусолог добавил, что все-таки эта вакцина существенно защищает от тяжелого течения болезни и смертельного исхода.

- В то же время в НИЦЭМ имени Гамалеи сейчас готовят и испытывают вакцину на основе варианта «Омикрон». И ее эффективность против «Омикрона» и его субвариантов будет намного выше. Но это сейчас предмет исследования, а не предмет гадания и высказывания мнений, - отметил в беседе с КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов высказался об эффективности вакцины «Спутник V».

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