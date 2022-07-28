Под Новосибирском на трассе перевернулся автомобиль

О пострадавших не сообщалось. Фото: «АСТ-54»
Под Новосибирском на крышу опрокинулся автомобиль. ДТП произошло днем в четверг, 28 июля. Фото в сеть выложили очевидцы.
— Машина опрокинулась, а второго участника ДТП я не видел, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
О пострадавших не сообщалось. Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить. В комментариях люди предположили, что автомобиль мог сам опрокинуться из-за отбойника. Вместе бетонных блоков на трассе установлено тросовое ограждение. И по словам людей, из-за него уже не раз случались аварии.
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