В Новосибирске ребенок на самокате спровоцировал ДТП

В Ленинском районе Новосибирска из-за ребенка на самокате произошла авария. Фото: стоп-кадр из видео / «АСТ-54»

В Ленинском районе Новосибирска из-за ребенка на самокате произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Авария произошла в среду, 27 июля, на съезде с площади Станиславского.

- Перед автомобилем с регистратором по правой полосе ехал «Лексус». Чтобы избежать наезда на ребенка, он резко вильнул влево. Автору видео ничего не оставалось, как врезаться в дорожный знак, уходя от столкновения, - рассказали в паблике.

На видео можно разглядеть, как мальчик на самокате внезапно появляется на проезжей части. Оба водителя отреагировали быстро, что помогло избежать трагедии. Ребенку повезло – как сообщил автор ролика, мальчик не пострадал, но сбежал с места ДТП.

- Очень хотелось бы пообщаться с его родителями, - отметил сибиряк.

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