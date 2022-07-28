Беременная сибирячка спрятала украденные в магазине товары в коляске с годовалым малышом

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 11.30 охранник ГВАРДИИ задержал в магазине в Затулинском жилмассиве беременную женщину с годовалым ребенком. Причиной задержания стало воровство, совершенное ею ранее и зафиксированное камерами видеонаблюдения. Правонарушительница спрятала в детскую коляску товаров на 1634 рубля и вышла в обход кассовой зоны. Беременная воровка разговаривала с охранником и прибывшими бойцами ГБР крайне грубо и нецензурно, но ее все-таки уговорили вернуть похищенные товары.

В 16.49 тревожный вызов поступил из супермаркета в наукограде Кольцово. В магазин зашел мужчина, ранее замеченный в кражах на общую сумму 30 000 рублей. Пока профессиональный вор находился в магазине, администрация нажала тревожную кнопку. Прибывшие бойцы ГБР-79 задержали правонарушителя и передали его сотрудникам полиции.

В 19.45 на территории Заельцовского района «гвардейцы» задержали 25-летнего парня, неоднократно совершавшего кражи из магазинов Новосибирска. При передаче преступника отряду полиции выяснилось, что молодой человек уже находится в розыске, в скором времени ему грозит уголовное наказание.