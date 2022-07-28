Депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков покинул ГК «Стрижи»

Депутат Илья Поляков сложил полномочия совладельца ГК "Стрижи". Фото: личная страница Ильи Полякова в соцсетях.

Депутат новосибирского Заксобрания Илья Поляков покинул пост председателя директоров одной из главных строительных компаний в Новосибирске. Он основал ГК «Стрижи» в 2012 году вместе с совладельцем Игорем Белокобыльским и действующим депутатом Заксобрания региона Вячеславом Илюхиным. Последний вышел из состава компании в 2016 году.

– 25 июля 2022 года я сложил полномочия председателя совета директоров ГК «Стрижи» и вышел из состава учредителей группы компаний. Позади важный этап моей жизни, – рассказал Илья Поляков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь 90 % доли в компании принадлежит Игорю Белокобыльскому.

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