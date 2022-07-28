Новосибирская область получит более 900 миллионов рублей на ремонт теплосетей

Ремонт коснется улиц Связистов и Широкой в Ленинском районе, улицы Революции в Железнодорожном районе, а также улицы Дачной в Заельцовском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области отремонтируют изношенные теплосети на 4 улицах за 913 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого зампреда Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

– Выделено 913 миллионов рублей в 2022-2023 годах. Согласно одобренному проекту, планируется реконструкция тепловой сети и выполнение ряда мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на четырех улицах, – сообщил Александр Жуков.

Регион получил дополнительные средства на реконструкцию 4,2 километра старых теплосетей в городе Новосибирске. Деньги выделили из Фонда национального благосостояния.

Ремонт коснется улиц Связистов и Широкой в Ленинском районе, улицы Революции в Железнодорожном районе, а также улицы Дачной в Заельцовском районе.

Эти сети изношены практически на 100 %.

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