В Новосибирске с 29 июля изменят движение автобусов из-за ремонта ГБШ

В Новосибирске с 29 июля автобусы и маршрутные такси изменят схемы движения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцев предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта. Новые схемы движения будут действовать с 29 июля по 1 августа, сообщили в мэрии.

Причина в четвертом этапе ремонта Гусинобродского шоссе.

- С 29 июля до 1 августа на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора закроют проезд транспорта по средней и левой полосам движения Гусинобродского шоссе со стороны улицы Есенина, - уточнили на сайте.

На этот период некоторые виды общественного транспорта изменят схемы движения. Речь идет об автобусах №30, 95, 96, 97 и 98, а также маршрутных такси №14, 18, 19, 24 и 51.

Автобусы №30, 95 и 98, следующие в прямом направлении, будут ехать по такому маршруту: улица Лазурная, безымянный проезд от пересечения улицы Лазурной и улицы Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», улица Доватора, а далее — по действующей схеме. В обратном направлении — улица Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с улицей Есенина, улица Лазурная, затем по действующей схеме.

Автобус №96 в прямом направлении будет двигаться так: улица Лазурная, безымянный проезд от пересечения улицы Лазурной и улицы Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», улица Есенина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении схема не меняется.

Схема движения автобуса №97 в прямом направлении: улица Лазурная, безымянный проезд от пересечения улицы Лазурной и улицы Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», улица Никитина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении – без изменений.

Маршрутное такси №14 в прямом направлении будет ехать так: улица Лазурная, безымянный проезд от пересечения улицы Лазурной и улицы Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», улица Никитина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

Схема движения маршрутных такси №18 и 19 в прямом направлении: улица Лазурная, безымянный проезд от пересечения улицы Лазурной и улицы Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», улица Доватора, далее по обычному маршруту. В обратном направлении — улица Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с улицей Есенина, улица Лазурная, затем по действующей схеме.

Маршрутное такси №24 в прямом направлении будет двигаться по маршруту: улица Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с улицей Есенина, Гусинобродское шоссе, улица Волочаевская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении без изменений.

Маршрутное такси №51 в прямом направлении будет ехать по обычному маршруту. В обратном направлении – улица Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с улицей Есенина, Гусинобродское шоссе, улица Волочаевская, далее — по действующей схеме.

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