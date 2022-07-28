Новосибирское УФАС выявило нарушения при проведении торгов Минцифры области. Фото: УФАС РФ.

В новосибирском УФАС заявили о том, что региональное Министерство цифрового развития и связи нарушило закон при проведении торгов. Информацию об этом озвучил Дмитрий Сухоплюев, руководитель управления ФАС на пресс-конференции.

По словам Сухоплюева, в Минцифре указали единственного производителя на закупку оборудования. В рамках законодательства это недопустимо. Руководитель управления пояснил, что такие действия могут ограничивать число участников торгов.

В ФАС добавили, что нарушение выявили при проведении двух торгов на поставки многофункциональных устройств.

– Для участия в электронных аукционах была подана одна заявка, поэтому аукционы были признаны несостоявшимися. В итоге Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило контракты по начальной (максимальной) цене, – добавили в пресс-службе управления.

Также в ФАС уточнили, что представители министерства не предоставили в управление доказательств того, что ими были приняты меры по соблюдению закона. Кроме того, они не предоставили в ФАС данных, свидетельствующих о том, что соблюдению законодательства препятствовали какие-то факторы.

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