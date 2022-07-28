В Новосибирске по пути из поликлиники пропал пенсионер в черном пиджаке и белой рубашке

В Новосибирске пропал пенсионер в черном пиджаке и белой рубашке. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске пропал 66-летний Сергей Ястребов. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

С 25 июля местонахождение пенсионера неизвестно.

- В день пропажи мужчина поехал в поликлинику на прием к врачу. Как стало позже известно, на приеме он был. Но после посещения медучреждения мужчина домой не вернулся. Его состояние здоровья требует постоянного внимания со стороны родных и близких, - сообщила КП-Новосибирск Алеся Яблонских. – Сейчас идет широкомасштабное размещение информации в Интернете.

Приметы: рост 192 сантиметра, худощавого телосложения, седые волосы, стрижка наголо, серые глаза.

Был одет в черный пиджак, белую рубаху, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея Ястребова, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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