В Новосибирске 15-летнему мальчику удалили опасную опухоль головного мозга: во время операции пациент сидел

Новосибирские хирурги удалили опасную опухоль головного мозга 15-летнему мальчику. Фото: пресс-центр Мешалкина.

В Новосибирске врачи клиники Мешалкина прооперировали 15-летнего подростка. Они удалили мальчику опасную опухоль головного мозга. Провели оперативное вмешательство в сидячем положении пациента. Хирургам пришлось держать инструмент буквально на вытянутых руках. Подробности рассказали в пресс-центре клиники.

По информации врачей, новообразование находилось в труднодоступной области. Там были сосредоточены жизненно важные центры. В других медучреждениях оперировать ребёнка отказывались, опасаясь рисков. Однако без операции мальчик бы погиб. Опасная опухоль провоцировала у подростка тошноту, рвоту, сильные головные боли. Кроме того, образование вызывало скопление в голове у подростка лишней жидкости. Из-за этого у школьника повышалось внутричерепное давление. В других медучреждениях врачи предлагали выполнить шунтирование, чтобы откачать жидкость. Однако такой метод не остановил бы рост опухоли в голове у мальчика.

Как пояснили в пресс-центре клиники Мешалкина, опухоль находилась практически в центре мозга. В связи с этим нужно было выбрать максимально безопасный путь к ней, чтобы избежать фатальных осложнений. Хирурги центра рассмотрели все документы, оценили риски и приняли решение оперировать больного.

– Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Чтобы мы могли аккуратно подобраться к опухоли через естественные анатомические пространства без разрушения мозговых структур, во время вмешательства пациент находился в положении сидя. При этом приходилось работать стоя с постоянно вытянутыми вперед руками. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось с помощью нейрофизиологического мониторинга, компьютерной навигационной системы (нейронавигации) и современных операционных микроскопов, – сообщил врач-нейрохирург Сергей Владимирович Чернов.

Мальчик перенес операцию хорошо. В удовлетворительном состоянии подросток готовится к выписке. Как выяснило исследование, опухоль была доброкачественной.

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