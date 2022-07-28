В Новосибирске «Ниссан» на скорости влетел в дерево. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 28 июля, жесткая авария произошла на улице Блюхера в Новосибирске.

Там иномарка на скорости вписалась в дерево. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсети.

– Это произошло возле дома №32/1. При невыясненных обстоятельствах минивэн Nissan Liberty врезался в дерево, – пояснили в группе «АСТ-54» очевидцы.

В аварии пострадал водитель минивэна. Помощь ему оказали прибывшие на место медики.

На месте работал и экипаж ДПС.

В ГИБДД по Новосибирску инцидент пока не прокомментировали.

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