В Новосибирске «Ниссан» на скорости влетел в дерево. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 28 июля, жесткая авария произошла на улице Блюхера в Новосибирске.
Там иномарка на скорости вписалась в дерево. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсети.
– Это произошло возле дома №32/1. При невыясненных обстоятельствах минивэн Nissan Liberty врезался в дерево, – пояснили в группе «АСТ-54» очевидцы.
В аварии пострадал водитель минивэна. Помощь ему оказали прибывшие на место медики.
На месте работал и экипаж ДПС.
В ГИБДД по Новосибирску инцидент пока не прокомментировали.
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