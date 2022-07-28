Заморозки до -4 градусов придут в Новосибирск на последней неделе лета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнюю неделю лета погода не порадует новосибирцев. С 22 по 25 августа ночью будет минусовая температура. Об этом сообщают синоптики сервиса Gismeteo.

По данным гидрометцентра, самым холодным днем будет среда, 24 августа. Столбик термометра опустится до - 4 градусов.

Прогнозы других синоптиков не так печальны. «Яндекс.Погода» передает, что самым холодным днем станет пятница, 26 августа. При этом температура воздуха ночью составит +13 градусов.

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