Производитель кровель и фасадов нарастил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО.

Для оптимизации были выбраны линии по производству профлиста, металлочерепицы и плоского листа. На эту продукцию приходится 65% выручки компании. За полгода сотрудникам предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области удалось увеличить выработку на потоке на 72% и снизить время протекания процесса производства на 42%.

- Во время диагностики мы выявили несколько сложных моментов, один из которых возникновение простоев на линиях из-за несвоевременного обеспечения сырьем. Транспортировщик, который выполнял эту работу, был сильно загружен и не успевал. Мы нашли решение - внедрили программу, фиксирующую местонахождение сырья на оперативном складе. Прописали алгоритм, закупили сканеры, выводим на монитор в цехе очередь для каждой линии и отслеживаем в онлайн-режиме, - рассказал генеральный директор ООО «Компания Металл Профиль Восток» Юрий Ефремов.

Кроме того, в компании справились с простоем оборудования: исключили вспомогательные операции, например, упаковку из основного процесса работы операторов и выделили для этого специального сотрудника.

- Компания выполнила поставленную задачу: вышла на новый уровень развития производственной культуры, которая будет совершенствоваться и дальше. Сотрудники вовлеклись в проект и высказывали интересные идеи, например, предложили приобрести кнопку для подачи сигнала транспортировщику, чтобы оперативно убирать с линии упакованную продукцию, - отметила руководитель РЦК Камилла Волосская.