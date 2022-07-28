Два парня ради острых ощущений прыгнули в Обь с Бугринского моста. Фото: мэрия Новосибирска.
В Новосибирске два экстремала прыгнули в Обь с Бугринского моста. Инцидент произошел днем в среду. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в группе «Спасатели МАСС».
— Подняты с поверхности воды на борт катера двое мужчин, на вид 25-27 лет, провели профилактическую беседу, высадили на берег Бугринского пляжа, — рассказали спасатели.
Помощь врачей парням не понадобилась.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о мужчине, который стоял за перилами закрытого для прохода пешеходов Октябрьского моста.
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