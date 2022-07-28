В Новосибирске спасли мужчину, который пытался покончить с собой, закрывшись в квартире

В Новосибирске из запертой квартиры спасли мужчину, который хотел покончить с собой. Фото: Спасатели МАСС.
В Калининском районе Новосибирска 32-летний мужчина пытался покончить с собой в запертой квартире. Инцидент произошёл поздно вечером 27 июля в доме на улице Свечникова. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
— Заблокирована дверь. Доступ в квартиру обеспечен. Оказали первую помощь, передали пострадавшего сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как спасли 30-летнего мужчину, который стоял на краю моста.
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