Депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за мигрантами после жестокого убийства девушки в Новосибирске

В Нижней Ельцовке житель Таджикистана Хушнуд Хамроев догнал на улице и зверски зарезал ножом свою бывшую 17-летнюю девушку. Фото: "АСТ-54".

Депутаты Госдумы предложили ужесточить контроль за нахождением мигрантов в России. Возмущение вызвало жестокое убийство девушки в Новосибирске. Об этом депутаты заявили в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Напомним, в Нижней Ельцовке житель Таджикистана Хушнуд Хамроев догнал на улице и зверски зарезал ножом свою бывшую 17-летнюю девушку. Политиков поразило то, что мать погибшей трижды обращалась в полицию, однако Хушнуда не выдворили с территории РФ.

Теперь депутаты готовят законопроект об ужесточении правил принудительного выдворения мигрантов и усилении контроля за их нахождением в России.

— Кроме того, в рамках публичной дискуссии необходимо обсудить введение обязательной ежеквартальной наркологической экспертизы за свой счёт для тех мигрантов, кто пребывает в нашей стране более 3 месяцев и работает, — подчеркнули депутаты.

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