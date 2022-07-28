Депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за мигрантами после жестокого убийства девушки в Новосибирске

В Нижней Ельцовке житель Таджикистана Хушнуд Хамроев догнал на улице и зверски зарезал ножом свою бывшую 17-летнюю девушку. Фото: "АСТ-54".
Депутаты Госдумы предложили ужесточить контроль за нахождением мигрантов в России. Возмущение вызвало жестокое убийство девушки в Новосибирске. Об этом депутаты заявили в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
Напомним, в Нижней Ельцовке житель Таджикистана Хушнуд Хамроев догнал на улице и зверски зарезал ножом свою бывшую 17-летнюю девушку. Политиков поразило то, что мать погибшей трижды обращалась в полицию, однако Хушнуда не выдворили с территории РФ.
Теперь депутаты готовят законопроект об ужесточении правил принудительного выдворения мигрантов и усилении контроля за их нахождением в России.
— Кроме того, в рамках публичной дискуссии необходимо обсудить введение обязательной ежеквартальной наркологической экспертизы за свой счёт для тех мигрантов, кто пребывает в нашей стране более 3 месяцев и работает, — подчеркнули депутаты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ударил ножом 14 раз»: расправа над девушкой в Нижней Ельцовке попала на видео
Девушку 14 раз ударили ножом в Нижней Ельцовке 26 июля 2022 года (подробнее)
Очевидцы, на глазах которых парень жестоко зарезал девушку в Нижней Ельцовке, рассказали, почему не остановили его
Отморозка с ножом задержали (подробнее)
«Он ее бил, она прощала»: что известно о девушке, которую парень жестоко зарезал в Нижней Ельцовке
Девушка, зарезанная в Нижней Ельцовке, встречалась со своим убийцей (подробнее)
«Будешь либо моей, либо ничьей»: девушка, жестоко зарезанная в Нижней Ельцовке, перед смертью хотела бросить парня-убийцу
Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, обвинял ее в измене (подробнее)
В Новосибирске задержали парня, зарезавшего 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке
Убийство произошло на глазах очевидцев (подробнее)
Парень, жестоко зарезавший девушку в Нижней Ельцовке, хотел сбежать из России
Сделать это отморозку не дали полицейские (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер