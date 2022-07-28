Под Новосибирском внук, гостивший у бабушки, украл с ее счета 45 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У жительницы рабочего поселка Мошково при неизвестных обстоятельствах со счета исчезли 45 тысяч рублей. Еще в конце марта женщина обратилась в полицию. 28 июля в ГУ МВД по НСО сообщили, что виновника в преступлении наконец нашли. Оказалось, что сибирячку обокрал внук.

– Был установлен 21-летний ранее не судимый родственник потерпевшей. Полицейские выяснили, что подозреваемый, находясь в гостях у своей бабушки, совершил перевод с её банковского счета на карту знакомого, а позже обналичил денежные средства и потратил на собственные нужды, – пояснили в полиции.

На хитрого внука, который несколько месяцев был не при делах, завели уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber