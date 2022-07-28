Новосибирец, сбитый «МАЗ» с прицепом на улице Есенина, умер в больнице. Фото: Гибдд по Нск.

Новосибирец, сбитый грузовиком с прицепом на Есенина, скончался в больнице. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

– ДТП произошло в 22:40 27 июля в Дзержинском районе Новосибирска. Водитель 1990 года рождения, управляя «МАЗ» с прицепом, следовал по улице Есенина в сторону улицы Никитина, и в пути следования, напротив д. 51 по улице Есенина, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

На месте работали медики. Они оказали пострадавшему первую помощь и увезли его в больницу. Там мужчина, на вид 40-50 лет, умер.

На водителя завели уголовное дело по ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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