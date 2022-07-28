В Новосибирске на месте убийства 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке появился стихийный мемориал

Мемориал с мягкими игрушками появился на месте зверского убийства 17-летней школьницы. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Новосибирцы несут на улицу Лесосечную мягкие игрушки и цветы в память об убитой 17-летней школьнице. Напомним, девочку жестоко зарезал ее бывший 27-летний парень. Он догнал ее и при свидетелях ударил ножом не менее 15 раз. Девушка погибла на месте.

На дороге остались жуткие пятна засохшей крови, которые не смогли оттереть. К столбу возле проезжей части привязан букет цветов, а на поребрик положили мягкую игрушку.

Мужчину поймали, когда он хотел сбежать из России, и завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальный срок – до 15 лет лишения свободы.

Убийца встречался со своей жертвой около года. Он регулярно избивал ее и угрожал родителям школьницы. Мама девочки писала заявления в полицию, но помочь ее дочери не успели.

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