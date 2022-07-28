Рассказываем про пробки в Новосибирске 28 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 28 июля 2022 года: затор на площади Труда. Сложно проехать также по площади Райсовета, улицам Станционной и Широкой. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Заторы образовались на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу сложно проехать по Большевистской, Никитина, Добролюбова и Кирова. Затруднено движение по улицам Восход и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 28 июля 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.

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