Рассказываем про пробки в Новосибирске 28 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 28 июля 2022 года: затор на площади Труда. Сложно проехать также по площади Райсовета, улицам Станционной и Широкой. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Заторы образовались на улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробка сковала Октябрьский мост.
На правом берегу сложно проехать по Большевистской, Никитина, Добролюбова и Кирова. Затруднено движение по улицам Восход и Бориса Богаткова.
Уровень пробок на утро 28 июля 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.
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