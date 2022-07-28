Очевидцы сообщили о сбитом машиной мужчине на улице Есенина в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на улице Есенина под колёса авто попал мужчина-пешеход. Об этом в соцсети написали очевидцы ДТП.

– Информация об обстоятельствах случившегося и состоянии пострадавшего уточняется, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что на месте работала бригада скорой помощи.

Комментаторы написали, что на улице Есенина не в первый раз сбивают людей, так как вечерами там слишком темно из-за неработающих фонарей.

– Никогда фонари на улице не горят, вообще никого не видно. Это не первый случай...– уточнили новосибирцы в комментариях.

В ГИБДД аварию пока не прокомментировали.

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