В Новосибирске 157 сирот получат квартиры в 2022 году

Новосибирские сироты получат квартиры от мэрии. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Новосибирским сиротам вручат ключи от квартир по договору соцнайма. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– В 2022 году департамент по социальной политике в соответствии с соглашением с министерством труда и социального развития Новосибирской области обеспечит жильем 157 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – сообщили в мэрии.

Новосибирск получил деньги на покупку 142 квартир. Однако мэрии удалось договориться с риэлторами и строительными компаниями, и появилась возможность приобрести еще 15 квартир.

В настоящее время департамент по социальной политике мэрии приобрел 74 квартир в черте города, 31 в Искитиме, три в Новосибирском районе, а также по одной в городах Бердск и Обь. Квартиры в области покупают по согласию с сиротами.

Новосибирцам вручили 40 жилищных сертификатов, из них 32 уже оплачены.

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