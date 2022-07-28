В Новосибирскую область придет шквалистый ветер до 23 метров в секунду

В Новосибирской области ожидается облачность, дожди и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в четверг, 28 июля, ожидается облачность, дожди и сильный ветер. Об этом сибиряков предупредили в региональном МЧС.

— 28 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы, днем при грозах ливни. Ночью и утром местами туманы.

Ветер восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, при грозах шквалы до 23 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем потеплеет до 26-31 градуса.

Синоптики Яндекс.Погоды, при этом, дают сибирякам немного иной прогноз. В четверг они обещают облачность с прояснениями и малооблачность к вечеру, температуру воздуха в пределах 21-28 градусов тепла, ветер 1,4-2,9 метров в секунду и атмосферное давление в 743-744 миллиметра ртутного столба.

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