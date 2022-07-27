Пациенты Бердской ЦГБ пожаловались на тараканов в палатах и отсутствие ремонта в больнице. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пациенты Бердской ЦГБ пожаловались на тараканов в палатах и отсутствие ремонта в больнице. Этот вопрос подняли сибиряки, лежавшие в кардиологическом отделении.

В областном минздраве в ответ на претензию людей пояснили, что дератизация в учреждении проводится каждый месяц и последняя проводилась в конце июня. Об этом сообщает издание «Прецедент».

Кроме того, как позже сообщили региональные власти, скоро в кардиологическом отделении бердской ЦГБ будет проведен ремонт. Там планируется оборудовать первичное сердечно-сосудистое отделение с собственным блоком реанимации и интенсивной терапии, газификатором, диагностической и лечебной базами. Кроме того, отделение планируется оснастить новой техникой.

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