В Новосибирске рядом с ТЦ девушка напоролась на металлический штырь

Произошло ЧП рядом с ТЦ «Галерея». Фото: «АСТ-54 Black»

В Новосибирске рядом с ТРЦ «Галерея» женщина напоролась на металлический штырь. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, произошло ЧП вечером в среду, 27 июля.

— Напоролась на штырь и истекает кровью, — сообщил телеграм канал «АСТ-54 Black».

Судя по фото, напоролась на штырь женщина рядом с входом в подъезд. Рядом с ней находится люди, которые, предположительно, помогают ей.

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