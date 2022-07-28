Погода в Новосибирске на 28 июля 2022 года: пора на пляж

В четверг придет жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 28 июля 2022 года будет очень жаркой. Температура поднимется под +30 градусов.

— Ночью температура в городе поднимется с +16…+18 градусов, днем — до +27…29. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует восточный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области синоптики обещают +26…+31 градус. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных районах местами небольшие дожди, грозы.

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