«Молния ударила в крышу»: в Новосибирской области загорелся частный дом

В селе под Новосибирском загорелся частный дом. Фото: "АСТ-54"

В селе под Новосибирском загорелся частный дом. ЧП случилось в среду, 27 июля. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В селе Каменка загорелся дом. По словам очевидца, возгорание произошло из-за удара молнии в крышу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О пострадавших в пожаре информации нет. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что пламя охватило крышу. На месте работали сотрудники МЧС.

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