Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 16:25

«Молния ударила в крышу»: в Новосибирской области загорелся частный дом

В селе Каменка под Новосибирском загорелся частный дом
Галина СИМОНОВА
В селе под Новосибирском загорелся частный дом. Фото: "АСТ-54"

В селе под Новосибирском загорелся частный дом. Фото: "АСТ-54"

В селе под Новосибирском загорелся частный дом. ЧП случилось в среду, 27 июля. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В селе Каменка загорелся дом. По словам очевидца, возгорание произошло из-за удара молнии в крышу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О пострадавших в пожаре информации нет. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что пламя охватило крышу. На месте работали сотрудники МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер