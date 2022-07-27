В Новосибирск в конце июля придет жара до +30 градусов

В конце июля дождей не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске последние дни июля обещают быть жаркими и не дождливыми. По словам синоптиков, температура будет держаться в район +29 градусов. По области будет жарче — до +31 градуса.

— В четверг, 28 июля, ночью ожидается +16…+18 градусов. Днем — +27…+29 градусов. Облачно, преимущественно без осадков, ветер восточный 4-9 метра в секунду. В пятницу, 29 июля, ночью температура воздуха будет +15…+17 градусов, днем потеплеет до +26…+28 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В субботу, 30 июля, ожидается +15…+17 градусов, днем — +25…+27 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Напомним, что 31 июля в день авиашоу «Будем жить!», которое пройдет на аэродроме Мочище, синоптики обещают умеренную жару в +23 градуса и переменную облачность.

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