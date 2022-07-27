В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Ребенок перебегал дорогу, когда его сбили. Фото: ГИБДД по НСО
В Новосибирске «Тойота» сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу. Произошло ДТП в среду, 27 июля, в Советском районе.
— 38-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser двигался по улице Иванова в сторону улицы Российская. Напротив дома №32 по улице Иванова автомобилист сбил несовершеннолетнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. С различными травмами его доставили в больницу.
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