Новосибирцы сфотографировали накренившийся светофор, рискующий упасть на дорогу

Светофор рискует упасть прямо на дорогу. Фото: читатели КП-Новосибирск
Новосибирцы пожаловались на покосившийся светофор, рискующий упасть прямо на пешеходов. Шаткую конструкцию сибиряки заметили днем в среду, 26 июля.
— Мачта светофора нависает ровно над «зеброй» перехода от вокзала Новосибирск-Главный к Гостинице Новосибирск. Держится на двух опорных болтах и проводах, — рассказала КП-Новосибирск читательница, приславшая фото.
На снимке действительно видно, что мачта светофора сильно накренилась и рискует вот-вот свалиться на дорогу, задев при этом как машины, так и пешеходов.
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