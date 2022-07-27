Новосибирцы сфотографировали накренившийся светофор, рискующий упасть на дорогу

Светофор рискует упасть прямо на дорогу. Фото: читатели КП-Новосибирск

Новосибирцы пожаловались на покосившийся светофор, рискующий упасть прямо на пешеходов. Шаткую конструкцию сибиряки заметили днем в среду, 26 июля.

— Мачта светофора нависает ровно над «зеброй» перехода от вокзала Новосибирск-Главный к Гостинице Новосибирск. Держится на двух опорных болтах и проводах, — рассказала КП-Новосибирск читательница, приславшая фото.

На снимке действительно видно, что мачта светофора сильно накренилась и рискует вот-вот свалиться на дорогу, задев при этом как машины, так и пешеходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер