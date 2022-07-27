В Новосибирске волонтеры спасли детёныша косули, попавшего под комбайн

Малыш уже самостоятельно встает и пробует ходить. Фото: База реабилитации животных в Кольцово

Детеныша косули нашли в поле на границе Новосибирской области и Алтайского края. Малыш попал под комбайн. О его матери ничего не известно. Рядом с детенышем ее не было. Неравнодушные люди решили помочь малышу и связались с волонтерами из Базы реабилитации животных, которая находится в Кольцово.

— Особенностей работы с такими животными очень много, нужно учитывать не только травму, но и содержание в неестественных для них условиях. Это и молоко для кормления, и постоянно свежая трава, и правильная подача пищи, переворачивание для правильного пищеварения, — пояснили сотрудники Базы на официальной страничке в соцсетях.

Малыш, которого назвали Бемби, провел на Базе неделю. На днях ему сделали операцию и восстановили сломанную ногу. Сейчас с Бемби все хорошо. Он уже самостоятельно встает и пытается ходить. На прооперированную ногу старается не наступать. По словам волонтеров, Бемби ждет долгая реабилитация, но с ним все будет хорошо.

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