В Новосибирске во дворе одного из домов появится «беличья полянка»

Мастер из Новосибирска создаст в одном из скверов «беличью полянку». Фото: Василий МАТВЕЮК

На улице Ленина во дворе одного из домов появится полянка с фигурами белок. Об этом «ЧС-Инфо» рассказал мастер резьбы Илья Давыдов.

Илья создает скульптуры из засохших деревьев и пней. По заказу ТСЖ он работает на территории сквера, расположенного между двумя пятиэтажками в центре города.

- Я приезжал туда зимой. Тогда я примерно представлял, какие скульптуры можно будет создать, поговорил с жителями, представителями ТСЖ. Советовался по поводу того, что бы они хотели видеть на своей территории. Были разные предложения, - рассказал мастер.

Но когда сибиряк пришел в этот сквер недавно, то в голове появилась новая идея – создать «беличью полянку». По словам Ильи, уже несколько фигур готовы.

- У каждой белочки свой характер. Одна забралась на вершину изогнутого ствола и грызет шишку. Настороженно смотрит на других белок, боясь, что у нее отберут лакомство, - поделился Давыдов.

Мастер добавил – сквер украсят скульптуры не только белочек. Например, там уже есть гном, который катит тележку. В эту тележку высадят цветы.

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