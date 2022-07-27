Самолет «Новосибирск-Калининград» прервал взлет из-за сбоя компьютера

Самолет из Новосибирска в Калининград прервал взлет из-за сбоя в системах. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Новосибирска в Калининград прервал взлет из-за сбоя в системах. Инцидент произошел во вторник, 26 июля.

— Экипаж воздушного судна прервал взлет по технической причине — компьютерный сбой, — сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Как сообщается в данных онлайн-табло аэропорта «Толмачево», борт должен был вылететь в 12:55, однако в связи с задержкой самолет отправился в пункт назначения только в 14:41.

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