В Новосибирской области гибель пчел зафиксировали в шести районах

Гибель пчел была зафиксирована в шести районах. Фото: Олег УКЛАДОВ, предоставлено пчеловодами

В Новосибирской области в июле 2022 года гибель пчел зафиксировали в шести районах: Доволенском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Новосибирском и Ордынском. Сейчас в причинах этого явления разбирается Россельхознадзор.

— По всем фактам специалисты определяют организации, занимающиеся обработкой сельскохозяйственных полей вблизи пасек, а также соблюдение ими сроков оповещения о предстоящих обработках. Кроме того, в ходе выездных мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими субъектами специалисты отбирают образцы погибших пчёл и зелёной массы растений для проведения исследований на определение остаточного количества препаратов, — сообщили в ведомстве.

В отношении двух организаций уже начата предварительные проверки, а в отношении еще одной по требованию прокуратуры в августе будет проведена внеплановая выездная проверка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробно разбиралась в теме гибели пчел в Новосибирской области. Этой проблеме не первый год. И большинство пчеловодов связывают это с обработкой растений: ведь мор начинается там, где цветут рапсовые поля. Некоторые пчеловоды написали по этому поводу коллективную жалобу в прокуратуру, а самые упорные решили сами обратиться в суд.

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