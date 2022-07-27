Под Новосибирском пенсионер на мопеде врезался в «Ладу»

Пенсионер не уступил дорогу на перекрестке. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Под Новосибирском на Северном обходе пенсионер врезался на мопеде в «Ладу». У мужчины не было прав, но про шлем он не забыл. Произошло ДТП во вторник, 26 июня.

— 77-летний водитель за рулем мопеда «Супер TLB» двигался со стороны Краснояровского шоссе в сторону Северного обхода. В пути следования на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автомобилю «Лада». В результате произошло столкновение, — рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Пострадавший в ДТП водитель мопеда был доставлен с различными травмами в больницу.

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